Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Cenk Tosun kafileye alınmadı

UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey kadroda yer alırken, sakatlığı bulunan Cenk Tosun kafileye dahil edilmedi.