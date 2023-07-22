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Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Cenk Tosun kafileye alınmadı

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UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey kadroda yer alırken, sakatlığı bulunan Cenk Tosun kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı KF Tirana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey kafilede yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında 27 Temmuz Perşembe günü KF Tirana ile İstanbul'da karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların kadrosu şöyle:

  • Vincent Aboubakar
  • Daniel Amartey
  • Emrecan Bulut
  • Onur Bulut
  • Gedson Fernandes
  • Omar Colley
  • Ersin Destanoğlu
  • Rachid Ghezzal
  • Mert Günok
  • Amir Hadziahmetovic
  • Ajdin Hasic
  • Kerem Atakan Kesgin
  • Semih Kılıçsoy
  • Arthur Masuaku
  • Umut Meraş
  • Francisco Montero
  • Jackson Muleka
  • Jean Onana
  • Valentin Rosier
  • Salih Uçan
  • Necip Uysal
  • Emrecan Uzunhan
  • Berkay Vardar
  • Kartal Kayra Yılmaz
  • Utku Yuvakuran

  • Demir Ege Tıknaz
  • Göktuğ Baytekin
  • Aytuğ Batur Kömeç
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Cemal Azad Demir
  • Emir Yaşar

Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Cenk Tosun kafileye alınmadı

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Beşiktaş Spor Haberler

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