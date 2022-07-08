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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, iki grup halinde top ve taç çalışmasının ardından sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk maçında 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de Innsbruck'ta bulunan Tivoli Stadyumu'nda, Werder Bremen ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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