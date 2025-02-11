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Beşiktaş, Kolombiyalı Orta Saha Elan Ricardo'yu İstanbul'a Getirdi

Beşiktaş, Kolombiyalı Orta Saha Elan Ricardo'yu İstanbul'a Getirdi
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Kolombiya'nın La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, son olarak Kolombiya'nın La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. Ricardo'yu taşıyan uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Elan Ricardo, La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve A takıma yükseldi. Profesyonel kariyerinde 49 maça çıkan Ricardo, bu süreçte 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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