Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Ederek 5. Sıraya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 yenerek ligdeki puanını 12'ye çıkardı. Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva attı. Kocaelispor ise son sıradaki yerini korudu.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'dan geldi.

Kocaelispor'un tek sayısı ise eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den geldi. Tayfur, gol sonrası sevinç göstermedi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 12'ye yükseltti ve ligde 5. sıraya çıktı. Kocaelispor ise 2 puanla ligde son sırada yer almaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Spor
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Katar özürü İsrail'i karıştırdı! En sert tepki kendi bakanından

Netanyahu'nun Katar özürü İsrail'i karıştırdı!
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.