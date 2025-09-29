Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Ederek 5. Sıraya Yükseldi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'dan geldi.

Kocaelispor'un tek sayısı ise eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den geldi. Tayfur, gol sonrası sevinç göstermedi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 12'ye yükseltti ve ligde 5. sıraya çıktı. Kocaelispor ise 2 puanla ligde son sırada yer almaya devam ediyor.