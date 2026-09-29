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Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi bu sabah taktik ve kondisyon çalışması yaptı

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi bu sabah taktik ve kondisyon çalışması yaptı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Vincenzo Italiano yönetiminde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geçiş oyunu, hücum ve defans çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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