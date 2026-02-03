Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kocaelispor ile karşılaşacak ve hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeren bir programla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor