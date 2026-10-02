Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığında antrenmanı U19 maçıyla tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığında antrenmanı U19 maçıyla tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 92 sitede yayınlandı.
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan gazi polis Numan Şen'den acı haber

Alabora olan teknede kaybolan polis Numan Şen'den acı haber
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın