Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığında antrenmanı U19 maçıyla tamamladı

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığında antrenmanı U19 maçıyla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı