Beşiktaş, Kenny Arroyo'ya Gelen 7,5 Milyon Euro Teklifi Reddetti
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Independiente del Valle takımından transfer edilen Kenny Arroyo için Brezilya'nın Cruzeiro takımından gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.
Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi. Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor