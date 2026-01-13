Haberler

Beşiktaş, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
