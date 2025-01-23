Beşiktaş kazandı, UEFA Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. zafere imza attı. Siyah-beyazlıların tarihi zaferinin ardından ülke puanındaki artış ve güncel sıralama merak konusu oldu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

An itibariyle Avrupa sahnesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından temsil edilen Türkiye, siyah-beyazlıları bu galibiyetin ardından puanını 41.500'e yükseltti. Türkiye, ülke puanı sıralamasında 10. basamakta bulunuyor. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya ise 42.250 puanla 9. sırada yer aldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI