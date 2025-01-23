Beşiktaş kazandı, UEFA Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin ülke puanı 41.500'e yükseldi ve 10. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin en yakın rakibi olan Çekya, 42.250 puanla 9. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın bu zaferi, Türkiye'nin Çekya ile arasındaki farkı 750 puana indirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. zafere imza attı. Siyah-beyazlıların tarihi zaferinin ardından ülke puanındaki artış ve güncel sıralama merak konusu oldu.
TÜRKİYE 9. SIRADA
An itibariyle Avrupa sahnesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından temsil edilen Türkiye, siyah-beyazlıları bu galibiyetin ardından puanını 41.500'e yükseltti. Türkiye, ülke puanı sıralamasında 10. basamakta bulunuyor. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya ise 42.250 puanla 9. sırada yer aldı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- İngiltere: 99.517 puan
- İtalya:87.668 puan
- İspanya: 82.132 puan
- Almanya: 78.535 puan
- Fransa: 65.236 puan
- Hollanda: 60.233 puan
- Portekiz: 58.466 puan
- Belçika: 52.300 puan
- Çekya: 42.250 puan
- Türkiye: 41.500 puan