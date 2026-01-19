Zecorner Kayserispor: 1-0

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32'ye yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasına Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümde topun sahibi daha çok Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Abrahm ve Toure ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Beşiktaş ilk yarıda ataklarına devam ederken, 36'ncı dakikada Toure ve 42'nci dakikada Cerny ile girdiği pozisyonlarda kaleci Bilal'i geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek tempoda başlarken ilk net gol pozisyonunu konuk Kayserispor yakaladı. 54'üncü dakikada Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mendes'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. 70'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Rashica'nın ortasında oluşan karambolde Orkun şutunu çekti. Kaleci Bilal'in müdahale ettiği topu Kayserispor savunması son anda çizgiden çıkarttı. Beşiktaş aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen siyah-beyazlılarda sağ kanatta topla buluşan Orkun Kökçü ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde iyi yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

SERGEN YALÇIN'DAN 2'Sİ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmanın 11'inde 2'si zorunlu 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; sarı kart cezalısı Djalo, hastalığı olan Demir Ege Tıknaz ve Taylan Bulut'un yerlerine Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

2 İSİM İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA YER BULDU

Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada iki genç futbolcu Süper Lig'de ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Genç futbolcular Ali Sami Bircan ve Ali Pağda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ali Sami Bircan, kupada oynanan Ankara Keçiörengücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

MAÇA İLGİ AZ

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu. Tribünlerde büyük boşluklar gözlemlenirken, deplasman tribününde de az sayıda Kayserispor taraftarı yerini aldı.