Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü. Futbolcular Can Bozdoğan ile Josef de Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Valérien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Kayserispor maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Ümraniye, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title