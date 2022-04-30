Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü. Futbolcular Can Bozdoğan ile Josef de Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Valérien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Kayserispor maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor