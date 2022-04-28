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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Gökhan Töre takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

İdman, taktik çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, 1 Mayıs, Spor, Haberler

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