Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.