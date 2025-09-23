Haberler

Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlandı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

