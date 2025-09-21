Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor ile yapacağı erteleme maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor