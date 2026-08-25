Haberler

Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.15'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Litvanya'ya gidecek.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile bir futbolcu, TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike

Kentin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü
Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın