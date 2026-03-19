Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı galibiyet hasretini bitirdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 2022-2023 sezonundan bu yana süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlılar, bu sezon rakibine karşı elde ettiği bu önemli zaferle önemli bir moral buldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. Bu maça kadar lacivert-beyazlılara karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde eden Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olurken, geçen sezon da sahasında 3-1 kaybedip, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı.
Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç da yine 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.