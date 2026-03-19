Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı galibiyet hasretini bitirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 2022-2023 sezonundan bu yana süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlılar, bu sezon rakibine karşı elde ettiği bu önemli zaferle önemli bir moral buldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı 2022-2023 sezonundan bu yana süren galibiyet hasretini bu akşam aldığı 3 puanla sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. Bu maça kadar lacivert-beyazlılara karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde eden Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olurken, geçen sezon da sahasında 3-1 kaybedip, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç da yine 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. - İSTANBUL

Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

Galatasaray'dan TFF'ye flaş çağrı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Bonservisi artık sudan ucuz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi