Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı, Italiano 2 puan kaybına üzüldü

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Topa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi pas verip daha çok oyunu tutabilirdik. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe şansı ellerimizle verdik. Bu durumdan dolayı üzgünüm" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Deplasmanlarda oyunu domine etmenin kolay olmadığını söyleyen Italiano, "2-0'dan sonra galibiyete yakındık. Sonrasında bir düşüş oldu. 2-1'den sonra rakibimiz maça dahil oldu. Daha uyanık olmamız gerekiyordu. Özellikle ilk yarıda şanslar da bulduk. Deplasman galibiyetini yaklaşmıştık. Azıcık daha konsantre olsak işler farklı olabilirdi. Deplasmanlarda tutumumuzu değiştirmemiz gerekebilir. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Üzgünüm, kazanacağımız 2 puan ligde bize daha yardımcı olacaktı" diye konuştu.

'ARKA TARAFTA DİKKATİN DÜŞTÜĞÜNÜ HİSSETTİM'

Yedek kulübesine Ouattra'yı çağırmasını ancak oyuna kendisini almamasıyla ilgili gelen soru üzerine Italiano, "Arka tarafta dikkatin düştüğünü hissettim. Sonrasında Rıdvan formunu yakaladı. O yüzden değişikliklerden vazgeçtim. Trossard da yorulmuştu. Tek değişiklik hakkımız kalmıştı. Orada kullanmak istemedim. Trossard harika bir maç çıkarttı. 2'nci golünü de atabilirdi. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Maç elimizdeydi. Özellikle deplasmanlarda rakibi işin içine dahil ederseniz böyle oluyor. Ouattara'yı almama sebebim oyunu okuduktan sonra yapılan bir şeydi. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN HAFTAKİ GİBİ OLMASINI İSTEDİK AMA OLMADI'

Olaitan'ı oyundan almasıyla ilgili gelen soru üzerine Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olaitan'ı çıkarttım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Orada Oh'u almayı tercih ettim. Vlahovic'e yardımcı olabileceğini düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 numara gibi kullanmak istedim. Zorluklar çıktı. İkili mücadeleler oldu. Dengeyi sağlamaya çalıştık. Olaitan 9 numara gibi oynuyordu. Oh önemli bir oyuncu. Başakşehir maçı böyle oldu. O maçı Oh'un aldığını söyleyebiliriz. Geçen haftaki gibi olmasını istedik ama olmadı."

'RAKİBE ŞANSI ELLERİMİZLE VERDİK'

2-0'ken oyunu kontrol ettiklerini ancak rakiplerini oyuna kendilerinin dahil ettiklerini belirten Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"2-0'ken maç tempoyu biz kontrol ediyorduk. Topa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi pas verip daha çok oyunu tutabilirdik. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe şansı ellerimizle verdik. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Deplasmanda uzun süre sonra galibiyet alacaktık. Maalesef bunu başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüm. Maçın genelinde iyi oynadık. Sadece ikinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonu kaybettik. Yorgunluk da var. Ama arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puanı alabilirdik. Bundan sonraki deplasmanda umarım 3 puanı alabiliriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı