Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı
Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
