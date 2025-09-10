Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz ile Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.