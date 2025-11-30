Haberler

Beşiktaş, Karagümrük'ü 2-0 Geçti, Transfer Planları Hız Kazandı

Güncelleme:
Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Asbaşkan Murat Kılıç, takımın performansının yükseldiğini belirtirken, Rafa Silva'nın çalışmalara devam ettiğini ve Ocak ayında transfer planlarının gündemde olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç, bir süredir takımdan uzak kalan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıç, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Geçen hafta dört maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi üç maçımız kaldı. Üç maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla Ümraniye'de her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız ve ligi de en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Asbaşkan Murat Kılıç, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile ilgili bir soruya, "Rafa Silva çalışıyor. Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eksik bölgelere transfer istediğini vurgulayarak, "Duruma göre dört veya beş transfer yapacağız." dedi.

Siyah-beyazlı takımın deplasman performansına ilişkin bir soruya ise Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Takımımız çok yeni. Bu sene yaklaşık 8-9 yeni oyuncu birbirlerine alışma süreci geçiriyor. İçeride de deplasmanda da her geçen gün daha iyi oynuyorlar. Bir fark yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
