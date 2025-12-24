Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi derbide 2-1 yenen Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 2025 yılını güzel bir galibiyetle tamamlamanın kendileri için iyi bir motivasyon olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 24 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Orkun, "Ekstra bir şey hissetmiyorum da galibiyet için tabii mutluyum. 3 puan, kupaya iyi başladık. Devamı gelecek." şeklinde konuştu.

Bugünkü derbide şansın yanlarında olduğunu anlatan Orkun Kökçü, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir fark yok. Normalde de öne geçiyoruz ama talihsiz olaylardan dolayı kaybediyoruz ya da berabere bitiyor. Son dakika güzel bir golle galibiyet aldık. Mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. 2025'i böyle bitirmek bizim için güzel bir motivasyon, iyi bir his oldu. Şimdi dinlenip, Antalya kampından sonra devamı gelecek."

Zor dönemlerden geçtiklerinin altını çizen milli futbolcu, "Geldiğimde çocukluk hayallerime kavuştum. Futbolun gerçekleri de var. Talihsizlikler oluyor. Takım olarak asla pes etmiyoruz, kendim de etmiyorum. Yolumuzda zorluklar illaki var ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ligde zor olsa da ben şahsen ümitliyim"

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de de pes etmeden mücadeleye devam edeceklerini aktardı. Orkun, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Derbide daha da motive oluyorsun. Büyük takımın her maçta motive olması, her maçta yüzde 100'ünü vermesi lazım. Her maçta kazanmak için sahaya çıkması lazım. Bunun farkındayız. Şansızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. Hakemler kararları, yani her şeyden biraz var. Pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

Süper Lig'de zirveyle puan farkının açıldığını dile getiren Orkun, "Türkiye Kupası'na iyi başladık. Ligde zor olsa da ben şahsen ümitliyim. Pes etmemek lazım. Futbolda her şey olabilir. Son dönemde hataları biz yaptık. Hatalar ve şanssızlıklar olmasa şu an farklı konuşuyorduk, birinciliğe yakın oluyorduk. Maçtan maça bakacağız." şeklinde konuşmasını tamamladı.