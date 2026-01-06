Haberler

Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Beşiktaş, 2021-22 sezonundan itibaren kadrosunda bulunan kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Günok'a kazandıkları şampiyonluklar için teşekkür etti.

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, bir süre önce Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine takım bulmalarını istemişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
