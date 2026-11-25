UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize- Artvin Havalimanı'na inen uçağın ardından yaklaşık 3 saat süren kara yolculuğuyla Gürcistan'ın Batum kentinde konaklayacağı otele ulaştı. Siyah-beyazlıları otel önünde taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te özel uçakla hareket eden kafileyi taşıyan uçak, Batum'da etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle iniş yapamayınca Rize- Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Siyah-beyazlılar, buradan otobüsle kara yolundan hareket etti. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan işlemlerinin ardından Gürcistan'a giriş yapan Beşiktaş kafilesi, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun sonunda Batum'da kamp yapacağı otele geldi. Otel önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde kafile konaklayacağı otele yerleşti. Otel girişinde Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK'

Uçuş sırasında pilotun son anda inişten vazgeçerek önemli bir karar aldığını ve büyük bir tehlike atlattıklarını dile getiren Önder Özen, "Biraz tehlikeli bir yolculuk oldu, bu doğru. Büyük bir tehlike atlattık. Benim değerlendirmem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama uçağı kullanan pilot çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. Herhalde inilemeyeceğini anladı. Orada bir tehlike atlattık. İnsanoğlu hala doğayla baş edemiyor. İnsanoğlunun doğayla mücadelesi her zaman sürecek ve doğa ne derse o olmaya devam edecek" diye konuştu.

'TAKIMA BAKTIĞIMDA BAHANESİ OLAN GÖNÜLSÜZLER DEĞİL, HİKAYESİ OLAN KAHRAMANLAR GÖRÜYORUM'

Derbi öncesi dinlenme sürelerinin kısıtlı olduğunu ve zorlu bir deplasman yolculuğu geçirdiklerini belirten Önder Özen, "Derbi için dinlenme süresinin çok kısıtlı olduğu doğru. İki gün dezavantajlıyız, artı olarak deplasman yolculuğu yapıyoruz. Bir de bu deplasman yolculuğu epeyce zordu. Gümrükte bekleme süremiz, uçakta yaşananlar… Ama ben Beşiktaş profesyonel futbol takımına baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanenin arkasına saklanmayacak, işi görmeye çalışacaklar ve işi de görecekler. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz. Bahane yok" dedi.

'NEREDE OLURSA OLSUN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYORLAR'

Zorlu hava koşullarına rağmen takımı yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Özen, "Gümrükte gördük, sağ olsunlar, var olsunlar. Nerede olursa olsun Beşiktaş taraftarları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Takımla beraber yolculuk yapıyorlar. Onlar da gümrükten geçerken o karın altında epeyce beklediler. Onların hakları ödenmez. Takımı merak etmesinler, yolculuk zorluydu ama geçti. Şimdi istirahat edecekler, yemek yiyecekler. Taktik toplantı iptal edildi, artık toplantıya yarın girecekler. Geliş biraz zahmetli oldu ama umarım galip gelip dönüşü mutlu yapacaklar" ifadelerinde bulundu.

'GÖRDÜĞÜM EN TEHLİKELİ YOLCULUKLARDAN BİR TANESİYDİ'

Uçuş sırasında yaşanan türbülans ve iniş zorluğu nedeniyle kafilede büyük korku yaşandığını itiraf eden Önder Özen, "Ben uçaktan korkmadığımı düşünüyordum ama korkuyormuşum. Ben de korktum, doğal olarak herkes korktu. O da çok doğal, herkesin sevdikleri, kavuşmak istedikleri var. Benim daha önce yaşamadığım bir olaydı. Şimdi futbolcularla da konuştuk, kendi aramızda da konuştuk. Galiba bu benim gördüğüm en tehlikeli yolculuklardan bir tanesiydi" dedi.

'UMARIM SAHANIN DURUMU UYGUNDUR'

Karşılaşmanın oynanacağı Batum Dinamo Stadı'ndaki zeminin durumuna ve hava şartlarına değinen Önder Özen, sözlerin ise şöyle noktaladı:

"Şimdi saha hakkında konuştuk. Tiflis'te bir çalışma yapılmak istenmiş ama saha bozulmasın diye izin vermemişler. Umarım sahanın durumu uygundur. Top oynamaya çalışan takımlar için çim uzunluğu çok önemli. Yağış da var, sahanın etkilenmediğini umut ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı