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Beşiktaş, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Beşiktaş, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 mağlup etti. 107 dakika süren maçın setleri 21-25, 25-13, 25-23 ve 25-17 sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Gani Arslan

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Kale, Ece Eke, Abderrahim, Artyshuk)

Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca, Mayer)

Setler: 21-25, 25-13, 25-23, 25-17

Süre: 107 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Beşiktaş, Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'I 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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