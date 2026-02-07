Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Davut Köseoğlu

Türk Hava Yolları : Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra

Kılıçlı, Orthman)

Beşiktaş : İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 22-25, 17-25, 17-25

Süre: 118 dakika (34, 33, 26, 25)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
