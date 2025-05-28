Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı 12 Yeni Transfere İmza Attı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı 12 Yeni Transfere İmza Attı
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Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesinde kadın voleybol şubesine 12 yeni transfer gerçekleştirdi. Yeni oyunculara kulübe hoş geldin denildi.

Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadın voleybol şubesine 12 transfer yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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