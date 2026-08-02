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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekibin ısınma koşusuyla başlayıp pas organizasyonlarıyla devam eden idmanı, şut çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın kamp programı, 7 Ağustos'ta sona erecek.

Siyah-beyazlı ekip, kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak.

Kaynak: AA
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