Beşiktaş Kadın Takımı'na Ukraynalı Stoper
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yana Derkach'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve ABB FOMGET formalarını giydi.
Kaynak: AA