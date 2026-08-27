Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan Amira Ould Braham transferi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Amira Ould Braham'ı renklerine bağladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Amira Ould Braham'ı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusu Amira Ould Braham'ı kadrosuna kattı. Amira Ould Braham'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
Braham, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA