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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında Teknik Değişiklik

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında Teknik Değişiklik
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Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrıca yardımcı antrenör Emre Hacıyakupoğlu ile de sözleşme feshedildi.

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenörlük görevinde bulunan Aziz Akkaya'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu arada siyah-beyazlı takım, yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Emre Hacıyakupoğlu ile de yollarını ayırdı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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