Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında Ayrılıklar

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında Ayrılıklar
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Beşiktaş Kulübü, 10 kadın basketbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Takım kaptanı Elif Bayram dahil birkaç isimle yeni sezonda birlikte olunmayacak.

Beşiktaş Kulübü, 10 kadın basketbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulubün açıklamasına göre takım kaptanı Elif Bayram'ın yanı sıra Alexis Peterson, Dana Evans, Gizem Başaran Turan, Holly Winterburn, Melek Uzunoğlu, Mihaela Lazic, Pelin Gülçelik, Temi Fagbenle ve Tina Krajisnik ile yola devam edilemeyecek.

Açıklamada, "Beşiktaş BOA'ya verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Kariyerlerinizin devamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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