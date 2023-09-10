Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kadın basketbol takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sıla Kaplan son olarak Boğaziçi Basketbol takımında forma giydi." denildi.
Kaynak: AA / Spor