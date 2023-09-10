Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kadın basketbol takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sıla Kaplan son olarak Boğaziçi Basketbol takımında forma giydi." denildi.