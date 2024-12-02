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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İY Tarsus Spor'u Deplasmanda Yendi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İY Tarsus Spor'u Deplasmanda Yendi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek

Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek

Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Işık 4, Melek Uzunoğlu 3

1. periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 36-41 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 57-68 (Beşiktaş lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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