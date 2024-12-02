Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İY Tarsus Spor'u Deplasmanda Yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek
Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek
Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Işık 4, Melek Uzunoğlu 3
1. periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 36-41 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 57-68 (Beşiktaş lehine) - MERSİN