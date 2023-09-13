Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı İlk Maçında Galip Geldi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 88-78 mağlup etti. Jovana Nogic 38 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.