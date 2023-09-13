Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı İlk Maçında Galip Geldi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 88-78 mağlup etti. Jovana Nogic 38 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
İSTANBUL, -
SALON: BJK Emlakjet
HAKEMLER: Murat Ciner, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
BEŞİKTAŞ: Lazic 16, Kübra İmren Sevindik 8, Elif Bayram 18, Nogic 38, Melek Uzunoğlu 8,
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Reed 13, Bogicevic 15, Büşra Akgün 6, Cave 27, Kübra Erat 15, Işılay Eğin 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-26
DEVRE: 41-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sahasında ağırladığı İlkem Yapı Tarsus Spor'u 88-78 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Jovana Nogic kaydettiği 38 sayı ile mücadelenin en skorer ismi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor