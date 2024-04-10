Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup Finalinde İkinci Oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu.

Kadınlar EuroCup final serisinin ilk maçını 75-68 kazanan Beşiktaş, İngiltere'de rövanşta London Lions ile şampiyonluk maçına çıktı. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan siyah-beyazlılar, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine 81-70 mağlup olarak ikinciliği elde etti.

Salon: Copper Box Arena

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

London Lions: Karlie Samuelson 19, Megan Gustafson 18, Holly Winterburn 13, Temi Fagbenle 17, Sheylani Peddy 6, Abigail Nicole Meyers 7, Katsiaryna Snytsina, Savannah Wilkinson 1, Ivana Katanic

Başantrenör: Petar Bozic

Beşiktaş: Dana Evans 17, Jovana Nogic 9, Yueru Li 13, Elif Bayram 8, Mihaela Lazic 16, Tijana Krivacevic 5,

Kristina Topuzovic 2

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 23-17 (London Lions lehine)

Devre: 45-35 (London Lions lehine)

3. Periyot: 60-55 (London Lions lehine) - İSTANBUL