Beşiktaş'ta Jonas Svensson ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Beşiktaş, Norveçli futbolcu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2023-24 sezonunda kulüpteki katkılarından dolayı başarılı oyuncuya teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

