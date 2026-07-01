Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jonah Mathews ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 3 sezon formasını giyen ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Emre Doğan