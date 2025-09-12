Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK Atina'ya Kiraladı

BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki Portekizli kanat Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK Atina'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.