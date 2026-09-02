Haberler

Beşiktaş, Joao Mario ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, Joao Mario ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Mario, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Almanya'dan İsrail'e 800 milyon avroluk silah onayı

Avrupa ülkesinden dev paketi kaptı
Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

Görümcesinin düğününe katılmadı ama paylaşımları olay