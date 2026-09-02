Beşiktaş, Joao Mario ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Mario, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı