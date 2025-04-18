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Beşiktaş İzmir'de Coşkuyla Karşılandı

Beşiktaş İzmir'de Coşkuyla Karşılandı
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Süper Lig'de yarın Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş, Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Teknik direktör Ole Solskjaer ve futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

SÜPER Lig'de yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş İzmir'de coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Beşiktaşlı futbolseverler teknik direktör Ole Solskjaer ve futbolculara büyük ilgi gösterdi. Norveçli teknik adam, taraftarların yanına giderek bol bol fotoğraf çekildi ve imza dağıttı. Oyunculardan Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Jonas Svensson da Beşiktaşlı futbolseverlerle yakından ilgilendi. Beşiktaş kafilesinde yer alan oyuncular şu şekilde: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Ciro İmmobile, Kerem Ay, Keny Arroyo.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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