Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yarın sözleşme imzalayacak

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile yarın sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in de katılımıyla saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Vincenzo Italiano, akşam saatlerinde Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.