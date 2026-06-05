Haberler

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yarın sözleşme imzalayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Yarın saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile yarın sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in de katılımıyla saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Vincenzo Italiano, akşam saatlerinde Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı