Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçında 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Göztepe müsabakasının 11'ine göre Kocaelispor karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ile sarı kart cezalısı olan Orkun Kökçü'nün yerine Felix Uduokhai ve Cengiz Ünder'e şans verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş, Kocaelispor mücadelesine; Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Allani, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, körfez ekibine karşı kadroda yer almıyor.

Serdal Adalı, deplasman tribününde

Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, zorlu müsabakayı deplasman tribününden takip ediyor. Müsabakanın oynanacağı Kocaelispor Stadyumu'na Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte gelen Adalı, maçı seyretmek için de yine taraftarlarla birlikte deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kulübede Murat Kaytaz var

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor maçında kulübede yer almıyor. Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik adam, bu maçı tribünden takip ediyor.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz takımın başında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı