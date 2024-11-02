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Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci yarıda sahaya çıkmayan tecrübeli forvetin yerini Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'a İtalyan golcü Ciro Immobile'den kötü haber geldi.

IMMOBİLE SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BU SEZON LİG PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki 10. maçına çıkan Ciro Immobile, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. 34 yaşındaki golcü, aynı zamanda ligin gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Braw Kasım Paşa.Hep bunlar Gs ye olan kinlerinin yüzünden...

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Haber YorumlarıMGk:

Balon takım

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