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UEFA Avrupa Ligi'nin oynanan Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. Oyuna devam edemeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.

2.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünen Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Gabriel Paulista, siyah-beyazlılarda şimdiye kadar 16 maça çıktı. 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sık sık sakatlık yaşayan Paulista'nın 2027 Yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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