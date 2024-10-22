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Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok

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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildi ve tedavisine başlandı. Bu sakatlık nedeniyle Günok'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DERBİDE YOK

Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Galatasaray Mert Günok Konyaspor Beşiktaş Sağlık Spor Lyon

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Yorumlar (1)

ÖzgürÖzgür:

devre arası acil kaleci sol ve sağ bek alın ,seyircinin yuhaladigi ersine kaldiysak yandık adam zaten gitmek istiyor

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