Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildi ve tedavisine başlandı. Bu sakatlık nedeniyle Günok'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Süper Lig devi Beşiktaş, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.
DERBİDE YOK
Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.