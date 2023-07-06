Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ganalı! İmza tarihi bile belli

Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında resmi sözleşmenin cuma günü imzalanması bekleniyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.

İMZA AN MESELESİ

İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey'de mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen Ganalı stoperin Beşiktaş'a cuma günü imza atması bekleniyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki savunmacı Amartey, Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Ganalı yıldız, bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı sağlayamadı.