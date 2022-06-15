Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss, sağlık kontrolünden geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss, sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Romain Ghanem Paul Saiss, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Romain Ghanem Paul Saiss, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için dün gece İstanbul'a gelen 32 yaşındaki savunmacı Saiss, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title