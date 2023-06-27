Şenol Güneş'in talimatıyla alınan Beşiktaş'ın yeni transferi fabrika işçisi çıktı

Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'un transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların bonservisi için 6 milyon lira ödeyeceği genç yıldızla ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi çok şaşırttı. Pandemi döneminde futbolu bırakan Emrecan Bulut, fabrikada işçi olarak çalıştı. O günleri anlatan Bulut, "Bir fabrikada çalışmaya başlamıştım. Bir gün Ferdi hocam yanıma gelerek, 'Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Emrecan Bulut transferi için Somaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Bulut'un geçmişte fabrikada işçiliği yapması detayı ise dikkat çekti.

"PARA KAZANMAM GEREKİYORDU"

Beşiktaş, Emrecan Bulut için Somaspor'a 6 milyon lira ödeyecek. Pandemi döneminde futbolu bıraktığını belirten Bulut, "Bir nevi futbola küsmüştüm. 90 kiloya çıkmıştım. Çalışıp para kazanmam gerekiyordu. 2019 - 2021 yılları arası benim için boş geçti. Ferdi isminde çok sevdiğim ve beni futbola geri döndüren bir hocam vardı." dedi.

"FABRİKADA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"

Bulut ayrıca, "Bir fabrikada çalışmaya başlamıştım. Bir gün Ferdi hocam yanıma gelerek, 'Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin' dedi. Ferdi hocam yeniden oynayayım diye çok ısrar etmişti. Hocamın teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.