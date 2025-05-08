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Süper Lig devinin yeni transferi domuz gribi oldu

Süper Lig devinin yeni transferi domuz gribi oldu
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Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde 2 milyon euroya renklerine bağladığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun domuz gribi olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise oyuncunun domuz gribi olduğunu doğruladı ve gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık verebileceğini belirtti.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arasında 2 milyon euroya transfer edilen Elan Ricardo'nun domuz gribi olduğunu açıkladı.

DOMUZ GRİBİ OLDU

Devre arası transfer döneminin büyük bölümünde sessiz kalan Beşiktaş, son günlerde iki genç yeteneği renklerine bağlamıştı. 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi domuz gribi oldu

"KİRALIK VERECEĞİM"

2 milyon euro bonservis ödenen 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için başkan Serdal Adalı'dan sürpriz bir açıklama geldi. Adalı oyuncunun domuz gribi olduğunu söyledi.

Adalı, 'Arroyo transferinde Santos'la kavga ettik ve hala talipler oyuncuya. Ricardo'yu tesislerden aldık, hastalandı. Domuz gribi oldu ama temiz çıktı ve şu an için sorun yok. Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Domuz Gribi Demek Dinen Haramdir En Doğru Adresi KadinKöy GOOOHPA Fohiseeeh FENEViN FİRRRİLDAK Ali Cifttligi

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